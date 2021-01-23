العتبة العباسية تطلق مبادرة لمساعدة ذوي ضحايا تفجير ساحة الطيران في بغداد

2021/01/23 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت العتبة العباسية المقدسة، السبت،

مبادرة انسانية لدعم ضحايا التفجير

الارهابي الذي استهدف ساحة الطيران في

بغداد وخلف عشرات الضحايا.

واعلنت العتبة في دعوة، تلقتها وكالة

نون الخبرية، انه "لكل من يعر

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