جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات 'ثأر الشُهداء'

2021/01/23 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز مكافحة الارهاب اليوم "السبت" استمرار عمليات" ثأر الشُهداء " التي انطلقت يوم امس الجمعة، في بيان لمكافحة الارهاب ورد لـ" السومرية نيوز"، اكد تنفيذ تشكيلات الجهاز 3 واجبات نوعية في مناطق مُختلفة من العاصمة.

واضاف البيان ان العملية الأولى في منطقة الرضوانية غرب العاصمة بغداد تمكن فيها من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية .فضلا عن عمليتين في مُحافظة الأنبار في قضاء الفلوجة وناحية الكرمة أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين ضمن شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش .

واشار البيان الى تأكيد جهاز مُكافحة الإرهاب على استمرار عملياته في مُلاحقة الإرهاب بكُل أشكاله وإنتماءاته ولا توجد حدود أمام إستمرار الجهاز بتنفيذ مُهماته الرئيسية .

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