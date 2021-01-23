2021/01/23 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- جدول أعمال الجلسة 36، لمجلس النواب والتي من المقرر ان تعقد، اليوم السبت، في الساعة الثالثة ظهراً.وحصلت وكالة “المركز الخبري الوطني”، على نسخة منه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول أعمال جلسة السبت لمجلس النواب..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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