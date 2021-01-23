أصحاب هواتف “آيفون” يفاجئون بطرد تطبيق “فيسبوك” لهم

2021/01/23 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

فوجئ أصحاب هواتف “آيفون”، أمس الجمعة، بتسجيل خروجهم من تطبيق “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي دون سبب مفهوم.

وغرد العديد من مالكو “آيفون” عبر حساباتهم على موقع “تويتر” بشأن طردهم من الشبكة الاجتماعية، كما أن البعض منهم الذين يستخدموا المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة واجهوا عراقيل حتى تمكنوا من الدخول للتطبيق.

وبحسب التغريدات المنشورة، فقد تمكن العديد من أصحاب “آيفون” من تسجيل الدخول إلى “فيسبوك” في النهاية من خلال طريقة المصادقة الثنائية، ولكن بعد أن عانوا من بطء وصول رموز الرسائل القصيرة إلى هواتفهم، وفيما اضطر البعض منهم إلى تحميل صورة حسابهم من جديد من أجل تسجيل الدخول إلى الموقع من جديد.

وتكهن بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب تسجيل الخروج من “فيسبوك” بالنسبة لأصحاب هواتف “آيفون” هو عملية اختراق.

وفي أول رد من “فيسبوك” على تلك المشكلة، قال متحدث لموقع “إنغادجيت”: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلة في الوصول إلى “فيسبوك”، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.

وكان “فيسبوك” تعرض للتدقيق مؤخرا بعد أن حظر العديد من مستخدميه، بما في ذلك الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب.انتهى 25

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