القبض على “داعشي”  بعملية امنية استباقية شمالي الرمادي      

2021/01/23 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة حشد بمحافظة الانبار ،السبت ، بان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على احد ابرز بقايا خلايا عناصر التنظيم الاجرامي بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمين لاحد ابرز خلايا ارهابي داعش وتمكنت من اعتقاله اثناء محاولته الدخول الى منطقة البو ذياب شمالي مدينة الرمادي، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”.

مبينا ان” المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ويعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لمشاركته مع عناصر عصابات داعش الاجرامية في مهاجمة القطعات العسكرية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”.



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