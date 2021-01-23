اجتماع أمني رياضي لبحث ملف مباراة العراق والكويت

2021/01/23 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادعقد اجتماع امني رياضي ظهر اليوم في محافظة البصرة لبحث ملف اقامة مباراة العراق والكويت الودية.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن محافظة البصرة، احتضنت اجتماعاً موسعاً بحضور المحافظ أسعد العيداني ورئيس الهيئة التطبيعية إياد ببنيان ومستشار وزير الشباب والرياضة حسن الحسناوي، وقيادات أمنية والخدمية.

واضاف أن الاجتماع الذي جرى في المدينة الرياضية، بحث آخر المستجدات والاستعدادات لمباراة منتخبنا الوطني ومنتخب الكويت المزمع إقامتها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المقرر ان يصل وفد المنتخب الكويتي يوم الاثنين المقبل.



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