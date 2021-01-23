الوزارة تؤكد تأمينها خزيناً استرتيجياً جيداً من النفط الأبيض

2021/01/23 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكدت وزارة النفط، السبت، تأمينها خزيناً استراتيجياً جيداً من مادة النفط الأبيض لتوزيعه بين المواطنين خلال فصل الشتاء الحالي.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تمكنت من تأمين الحصص المخصصة للمواطنين من مادة النفط الأبيض ليتم توزيعها بينهم بموجب البطاقة النفطية التي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة”.وأضاف يونس، أن “الوزارة جهزت المواطنين في محافظة بغداد بكميات من مادة النفط الأبيض بلغت أكثر من 100 لتر ،ومن ثمة تجهيز المواطن بخمسين لتراً بموجب البطاقة الوقودية، فيما تم تجهيز المواطنين في باقي المحافظات بحصة نفطية بلغت مائة لتر لكل عائلة بالاعتماد على البطاقة التموينية”.



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