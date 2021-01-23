2021/01/23 | 14:26 - المصدر: سفن سكاي

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عادت الإصابة القديمة مجدداً لقائد النوارس و منتخبنا الوطني علاء عبد الزهرة بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب إلى تمزق عضلي من الدرجة الثانية خلال مباراة الزوراء أمام السماوة .

وتغلب الزوراء على السماوة بهدف مهند عبد الرحيم امس الجمعة في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي لصالح الجولة 15 من دوري الكرة الممتاز.

وغاب عبد الزهرة ايضاً عن مباراة منتخبنا الوطني امام الامارات الودية بسبب الاصابة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاصابة تبعد علاء عبد الزهرة عن المنتخب مجدداً 7 SKY TV.

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