2021/01/23 | 14:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من النجف حول العثور على "ملهى ليلي" تحت الأرض بمقبرة وادي السلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من النجف حول العثور على "ملهى ليلي" تحت الأرض بمقبرة وادي السلام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من النجف حول العثور على "ملهى ليلي" تحت الأرض بمقبرة وادي السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).