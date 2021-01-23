المالية النيابية: الموازنة ستقر خلال 10 أيام

2021/01/23 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجحت اللجنة المالية النيابية، اقرار موازنة 2021 خلال عشرة أيام.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي لـ”تقدم” إن “البرلمان يسعى الى تخفيض الانفاق العام وزيادة الإيرادات العامة في الموازنة”.

واوضح السعيدي ان “الموازنة ستعاد هيكلتها من جديد وستقر خلال عشرة ايام”.

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