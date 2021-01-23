2021/01/23 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

كشف مسؤول رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، السبت، عن ان القوات الامنية لم تتعامل بجدية مع معلومات استخباراتية افادت بوجود مخطط لداعش لاستهداف مواقع واماكن مزدحمة في محافظات مختلفة .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” البعض من الجهات الامنية تجاهلت معلومات استخباراتية تفيد بنية ارهابي داعش القيام بعمليات انتحارية بواسطة العجلات المفخخة وانتحاريين وانغماسين في عموم محافظات العراق واستهداف ساحات التظاهر “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان “الدواعش كانوا ينوون القيام باستهدافات بواسطة العبوات اللاصقة لتأجيج الوضع الامني من خلال استهداف الاسواق الشعبية المكتظة بالسكان وخصوصا في العاصمة بغداد ، مبينا ان” مصادر استخبارية اكدت هذه المعلومات من خلال وثيقة تم تعميمها الى القوات الامنية غير ان بعض القيادات تجاهلت هذه الوثيقة وحدث الانفجارين في ساحة الطيران يوم امس “.يشار الى ان منطقة الباب الشرقي وسط محافظة بغداد تعرضت الى تفجيرين انتحاريين راح ضحيتهما نحو 140 بين شهيد وجريح “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. الانبار القوات الامنية لم تتعامل بجدية مع معلومات استخباراتية تفيد بنية ارهابي داعش القيام بعمليات انتحارية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. الانبار القوات الامنية لم تتعامل بجدية مع معلومات استخباراتية تفيد بنية ارهابي داعش القيام بعمليات انتحارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).