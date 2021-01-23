نائب يكشف آخر مستجدات قانون” التجنيد الالزامي”

2021/01/23 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب مهدي تقي الآمرلي، اليوم السبت، عن اخر مستجدات قانون التجنيد الالزامي، معربا عن أمله بإمكانية اقراره.وقال الآمرلي، في تصريح صحفي، ان “قانون التجنيد الالزامي لايزال موضع نقاش في مجلس الوزراء حتى الان”، نافيا “ما يتردد بأن الملف اجل الى اشعار اخر من قبل الحكومة”.[…]

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