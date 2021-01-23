مجلس الأمن حول تفجيرات بغداد: حاسبوا ممولي ومرتكبي هذه الأعمال

2021/01/23 | 14:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالتفجيرين الأخيرين في العاصمة بغداد.

جدّد أعضاءُ مجلس الأمن الدولي تأكيدَ دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد تنظيم داعش

وقال المجلس في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "أعضائه نددوا بأشدّ العبارات بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد، العراق، يوم الخميس 21 كانون الثاني/ يناير 2021.



وأسفر الهجوم ، الذي تبنّاه تنظيم داعش، عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 110 أشخاصٍ بجروح".

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وأعرب أعضاء المجلس، "عن خالص تعاطفهم وتعازيهم لأُسر الضحايا ولحكومة العراق، متمنّين الشفاء العاجل والكامل لأولئك الذين جُرحوا".

وأكّد الاعضاء على "دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية وازدهاره".

وجدّد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكّل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وأشار البيان إلى "ضرورة محاسبة مُرتكبي ومُدبّري ومُموّلي ورُعاة هذه الأعمال الإرهابية المُشينة وتقديمهم للعدالة، وحثّوا جميع الدول، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بفاعليةٍ مع حكومة العراق وجميع السُلطات الأُخرى ذات الصلة في هذا الصدد".

ولفت الاعضاء إلى أن " أيّ عملٍ إرهابي هو عملٌ إجرامي وغير مُبرَّر، بغضّ النظر عن دوافعه وأينما ومتى ما ارتُكب وأيًّا كان مرتكبوه. وأعادوا التأكيد على ضرورة أن تُكافح جميع الدول وبجميع الوسائل، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأُخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديداتِ التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان جرّاء الأعمال الإرهابية".

وجدّد أعضاءُ مجلس الأمن "تأكيدَ دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد تنظيم داعش".

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