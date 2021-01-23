بعد تسلم بايدن..مخاوف من احياء ملف تقسيم العراق

2021/01/23 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد المحلل السياسي فراس العامري، السبت، وجود مخاوف من احياء الرئيس الاميركي جوزيف بايدن ملف تقسيم العراق، مبينا ان الامر له اضرار وخيمة على العراق والمنطقة.

وقال العامري لـ/المعلومة/ ان “الوجود الاميركي في العراق يتعدى العلاقات الدبلوماسية وتمثيلها بعد تحول سفارتها الى قاعدة كبيرة بقلب بغداد”.

واضاف ان “سياسة الرئيس الأميركي السابق اضرت بالعراق كثيرا اولها انهاء الاتفاقية الصينية التي كان يعول العراق عليها كثيرا”.

واوضح ان “ما يتخوف منه في المستقبل بعد تسلم بايدن الرئاسة احياء فكرته مجددا بتقسيم العراق”، لافتا الى ان “تقسيم العراق سيلقي بأضرار وخيمة على العراق والمنطقة برمتها”.

وتابع ان “انهاء الوجود الاميركي بالعراق ليس بالسهل ويتطلب توحيد القرار العراقي وعدم الوقوف فقط عن قرار البرلمان باخراجهم”.انتهى25و

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