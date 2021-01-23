2021/01/23 | 14:53 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويساعده احمد رحيم و قصي جبار مدربا لحراس المرمى لقيادة الفريق بدوري الكرة الممتاز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



ادارة نادي الميناء تسمي عادل ناصر مدربا لفريقها الكروي خلفا للروماني تيتا first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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