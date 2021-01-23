وزير الخارجية: سنطلب من بايدن بحث تواجد القوات الاميركية في العراق

2021/01/23 | 14:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، إن العراق سيطلب من الإدارة الأميركية الجديدة، بحث تواجد القوات الأميركية في العراق.وقال حسين خلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، “سنطلب من الإدارة الأميركية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم”.وأضاف، أنه سيطلب أيضاً “بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية الخاصة بتواجد القوات الأمريكية في العراق”.يشار إلى أن مجلس النواب، صوت في الخامس من شهر كانون الثاني من العام الماضي، على قرار يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق.وكانت وزارة الخارجية أعلنت، يوم الخميس الماضي تشكيل لجنة فنية عراقية تضم عدة دوائر حكومية […]

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