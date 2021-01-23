التحالف الدولي يغير على مواقع لداعش ويقتل 7 منهم قرب كركوك

2021/01/23 | 14:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، قيام طيران التحالف الدولي بغارة جوية على مواقع لداعش وقتل 7 منهم قرب كركوك.وقالت الخلية في بيان، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك”.وبحسب البيان، “أسفرت العمليتين عن قتل ٧ عناصر من عصابات داعش وتدمير ٤ انفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية”.

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