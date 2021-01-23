العراق بصدد مباحثات مع بايدن لاستمرار ’الحوار الاستراتيجي’ بين البلدين

2021/01/23 | 14:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أشار وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، الى وجود توجه عراقي لمباحثات مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لاستمرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال حسين خلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بعنوان "السياسة الخارجيّة - الفرص والتحديات"، تابعها "ناس"، (23 كانون الثاني 2021)، "سنطلب من الإدارة الاميركية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، وبحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بتواجد القوات الأميركية في العراق".

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