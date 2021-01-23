2021/01/23 | 14:57 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية العراقية تعلن أولى خطواتها للتعامل مع إدارة بايدن 7 SKY TV.

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