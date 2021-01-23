العراق يقدم طلباً لـبادين بشأن تواجد القوات الاميركية

2021/01/23 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، إن العراق سيطلب من الإدارة الأميركية الجديدة، بحث تواجد القوات الأميركية في العراق.

وذكر حسين خلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، “سنطلب من الإدارة الأميركية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم”.

وأضاف، أنه سيطلب أيضاً “بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية الخاصة بتواجد القوات الأمريكية في العراق”.

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