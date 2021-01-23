مقتل سبعة ارهابيين في ضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي

2021/01/23 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل 7 مسلحين تابعين لداعش، وتدمير 4 انفاق للتنظيم بكركوك.

وقالت الخلية في بيان إنه “طيران التحالف الدولي نفذ وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك”.

وأضافت، أن “الضربتين أسفرتا عن قتل 7 عناصر من عصابات داعش وتدمير 4 انفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية”.

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