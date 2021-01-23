2021/01/23 | 14:59 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد.. أكدت اللجنة المالية النيابية، أن التصويت على موازنة 2021 سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين. ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).