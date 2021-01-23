الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2021

2021/01/23 | 14:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أكدت اللجنة المالية النيابية، أن التصويت على موازنة 2021 سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين. ...

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