وزير الخارجية السعودي: استقرار العراق عنصر أساسي لاستقرار المنطقة

2021/01/23 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن استقرار العراق عنصر أساس لاستقرار المنطقة والأمن العربي.

وذكر وزير الخارجية السعودي في لقاء متلفز، أن الرياض وبغداد تمتلكان فرصا للتكامل، وهناك تنسيق أمني واقتصادي متواصل بينهما.

وأشار بن فرحان أن حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تقوم بأعمال قوية لبناء المؤسسات العراقية، مشددًا على حرص الرياض على زيادة الترابط الاقتصادي مع بغداد.

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