وزير الخارجية: سنطلب من الإدارة الامريكية الجديدة إستمرار الحوار الستراتيجي

2021/01/23 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، ان العراق سيطلب من الإدارة الامريكية الجديدة إستمرار إجتماعات الحوار الستراتيجي.وقال الوزير حسين خلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الستراتيجية بعنوان “السياسة الخارجيّة-الفرص والتحديات”، “سنطلب من الإدارة الامريكية الجديدة إستمرار إجتماعات الحوار الستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، وبحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بتواجد …

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