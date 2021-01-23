طيران التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين في العراق

2021/01/23 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذ طيران التحالف الدولي، اليوم السبت، ضربتين جويتين في العراق، ما اسفر عن تدمير أنفاق وقتل 7 ارهابيين.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين جويتين في سلسلة جبال قره جوغ والآخرى …

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