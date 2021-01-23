القبض على عصابة سطو مسلح في أيسر الموصل

2021/01/23 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني، ان فريق عمل مشترك من مكاتب مكافحة الاتجار بالبشر والكرامة التابعة لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية وبعد ورود الاخبار وجمع المعلومات والبحث والتحري، تمكن وخلال ساعتان من وقوع الحادث من القاء القبض على عصابة …

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