ضربتان جويتان تقتلان سبعة عناصر من داعش وتدمر أربعة أنفاق في كركوك

2021/01/23 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت (23 كانون الثاني 2021)، بمقتل 7 عناصر من داعش وتدمير 4 أنفاق في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين في سلسلة جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك".

وأضافت، أن "الضربتين أسفرتا عن قتل 7 عناصر من عصابات داعش وتدمير 4 انفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية".

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