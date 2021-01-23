لاعبو ليفربول يتوقعون الإهانة من كلوب في أي وقت.. ما قصة السيارة الفارهة وساعة الـ

2021/01/23 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدث ديجان لوفرين، لاعب ليفربول السابق وزينيت الروسي الحالي، عن مدربه في فترة لعبه مع الريدز، الألماني يورجن كلوب وعن تعامله مع اللاعبين الشباب.

وغادر لوفرين صفوف ليفربول في الصيف الماضي، منتقلًا إلى زينيت في صفقة كلفت الفريق الروسي 16 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات اللاعب لوسائل الإعلام الروسية، متحدثًا عن الفارق الكبير بين وضع اللاعبين الصغار في الماضي والأوقات الحالية.

وأوضح لوفرين أنه في "السابق كان على اللاعب الشاب الكفاح من أجل أن يحصل على المال ليشتري حذاء خاص به، على عكس الأيام التي نعيشها حاليًا".

وروى الكرواتي واقعة بين الألماني كلوب ولاعبًا شابًا في ليفربول، رفض ذكر اسمه، حين أتى صاحب الـ 18 عامًا إلى المران في سيارة فارهة، مرتديًا ساعة غالية الثمن.

وتابع لوفرين: "سأله كلوب حين التقاه، في أي سيارة أتيت؟، أجابه اللاعب، في مرسيدس، فتابع الألماني، وأي ساعة ترتدي؟ فرد الشاب، إنها روليكس، ليستفسر يورجن، كم مباراة لعبت مع ليفربول؟، ليجيبه الفتى، لم أشارك في أي مباراة".

وأنهى صاحب الـ 31 عامًا قصته، مضيفًا أن،" اللاعب قد عاد في اليوم التالي إلى المران بسيارة عادية ودون الساعة الثمنية".

وشارك لوفرين هذا الموسم مع زينيت في 23 مباراة استطاع خلالها تسجيل هدفين وصناعة آخر لزملائه في الفريق.

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