إحباط مخطط لاستهداف أبراج الكهرباء في كركوك

2021/01/23 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، إحباط عملية كبيرة لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك لإحباط محاولات العصابات الداعشية باستهداف ابراج المنظومة الكهربائية".

وتابع "فقد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة واستخبارات لواء المشاة 31 من إحباط عملية كبيرة لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة تركلان قرب الحي الصناعي جنوبي كركوك".

وبينت "كما تم ضبط العبوات والقنابر المهيأة على شكل عبوات لتفجير الابراج بعد أن تم إخفائها بإحدى المزارع، والتي كان الدواعش يرومون وضعها تحت الابراج لتفجيرها".

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