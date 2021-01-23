بالوثيقة.. عمليات بغداد تكشف عن وجود انتحاريين اثنين يخططان لاستهداف المدنيين في العاصمة

2021/01/23 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وثيقة سرية صادرة عن قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن وجود انتحاريين اثنين يخططان لاستهداف المدنيين في العاصمة بغداد.وبحسب الوثيقة التي حصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، فأنه “يوجد انتحاريين اثنين في منطقتي الوزيرية والقاهرة، يخططان لتنفيذ هجوم على المناطق المكتظة بالمدنيين”، مبينة انهما “سوف يتنكران بزي ضباط (الداخلية او الدفاع) […]

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