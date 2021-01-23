2021/01/23 | 15:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في هولندا، دعوة رسمية من حزب العمل للمشاركة بفعاليات مؤتمره.

واوضح بختيار بكر ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في هولند: ان برلمان هولندا سيجري في 17 آذار المقبل، انتخاباته، موضحا، ان جميع الاحزاب تستعد للانتخابات بنشاطات وفعاليات لضمان عضويتها لدورة جديدة.

واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني تلقى دعوة رسمية من حزب العمل الهولند للمشاركة في فعاليات مؤتمره، لافتا الى انه من احزاب الاشتراكية الديمقراطية ومن اعضاء الاشتراكية الدولية، حليف للتقدميين.

PUKmedia عن فضائية شعب كوردستان

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يتلقى دعوة رسمية من حزب العمل الهولندي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يتلقى دعوة رسمية من حزب العمل الهولندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).