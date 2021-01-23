مجلس النواب يضيف فقرة جديدة الى جدول اعماله

2021/01/23 | 15:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته رقم 36، من الفصل التشريعي الأول، للسنة الثالثة، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

واوضح مصدر نيابي لـPUKmedia: ان المجلس يلتئم اليوم، لمناقشة عدة مشاريع قوانين، موضحا، ان جدول اعمال الجلسة شهد اضافة فقرة جديدة وهي اجراء القراءة الثانية لمقترح قانون اعادة منتسبي الدفاع والداخلية الى الخدمة.

وكان النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني طه حمه امين قد اعلن في تصريح سابق لـ PUKmedia: ان جلسة اليوم ستشهد، التصويت على مشروع قانون إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية على أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، والتصويت على مشروع قانون إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة للالتصاق وذات الآثار المؤذية لعام 2001.

واضاف: ان الجلسة ستشهد ايضا استجواب رئيس هيئة الإعلام والإتصالات والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد للعمال، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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