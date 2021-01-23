2021/01/23 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اتفق محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل مع قيادة العمليات المشتركة على تأمين الجزئين الغربي والشرقي من المحافظة، ومنع محاولات تسلل الجماعات الارهابية الى صلاح الدين".و أعلن محافظ صلاح الدين بعد اجتماع أمني بحضور معاون العمليات و قائد عمليات صلاح الدين وضباط كبار الاتفاق على انشاء اربع نقاط تفتيش نموذجية في مداخل المحافظة بدلاً من القديمة، بادارة قوات الشرطة المحلية.واشار الى :" ان عقد هذا الاجتماع يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الادارة المحلية و القيادات الماسكة للأرض والعمليات المشتركة لتعزيز الأستقرار بعمليات استباقية ضد المتبقي من خلايا داعش الإرهابية وبما يحفظ أمن الوطن و المواطن"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين وقيادة العمليات المشتركة يتفقان على تأمين الجزء الغربي والشرقي من المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين وقيادة العمليات المشتركة يتفقان على تأمين الجزء الغربي والشرقي من المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).