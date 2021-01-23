العراق يعلن التوجه لمفاتحة إدارة بايدن بشأن التواجد الأمريكي والحوار الستراتيجي

2021/01/23 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم

السبت، التوجه لمفاتحة إدارة الرئيس

الأمريكي الجديد جو بايدن، بشأن

التواجد الأمريكي في العراق، والحوار

الاستراتيجي.

وقال حسين خلال محاضرة ألقاها في مركز

النهرين لل

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