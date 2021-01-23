مأزق ديمقراطية الرأسمالية الأمريكية - رضي السماك

2021/01/23 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك كانت فترة حكم الرئيس الجمهوري الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن أصدق فترات الحكم في تاريخ الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على الأطلاق في التعبير عن كل ما تزخر به الطبقة الرأسمالية الحاكمة وتتصف به من موبقات لا أخلاقية ولا إنسانية جسدها على نحو خلاق منقطع النظير نموذجه الذي لم يكن سوى الإبن الشرعي لهذا النظام وإن جاء كما قيل من خارج المؤسسة الحاكمة .



فبفضل سنوا ......





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