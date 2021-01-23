ريال مدريد يفكر في استغلال مشاكل إنتر لاستعادة المغربي حكيمي

2021/01/23 | 15:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ربما يحظى الظهير الأيمن لإنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، بفرصة جديدة لارتداء قميص ريال مدريد، الذي نشأ وترعرع فيه، وذلك بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها فريقه الحالي.وانتقل حكيمي من ريال مدريد لإنتر ميلان الصيف الماضي، نظير 40 مليون يورو، مقسمة إلى دفعات.ولم يدفع نادي إنتر ميلان حتى الآن، القسط الأول من الصفقة البالغ 10 ملايين يورو، حيث كان من المفترض أن يسدد هذا القسط في ديسمبر الماضي، لكن إنتر اتفق مع ريال مدريد على تأجيل موعد السداد إلى 30 مارس.ووفقا لموقع “كالشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن الريال طلب من إنتر، ضمانات إضافية على دفع أموال صفقة […]

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