2021/01/23 | 15:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة برفقة النائبة عالية الامارة اليوم السبت 23/1/2021 لاعب نادي الشرطة أحمد جلال الذي يعالج في مستشفى شيخ زايد بعد اصابته أثناء مبارة ناديي الشرطة والقوة الجوية وقدم مدير المستشفى شرحا وافيا عن الطريقة التي يتعامل بها الكادر الطبي مع اصابة اللاعب وقيامهم باجراء عملية اولية سريعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي يتفقد الوضع الصحي للاعب الشرطة احمد جلال first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي يتفقد الوضع الصحي للاعب الشرطة احمد جلال) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي يتفقد الوضع الصحي للاعب الشرطة احمد جلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).