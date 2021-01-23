طيران التحالف يطيح بـ7 ارهابيين في قرجوخ وكركوك

2021/01/23 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم السبت، عن مقتل 7 ارهابيين بضربة جوية في جبال قره جوخ.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، قام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوخ والآخرى ضمن قاطع كركوك.

واضاف البيان: ان الضربتين اسفرتا عن قتل 7 عناصر من عصابات داعش وتدمير 4 انفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية.

PUKmedia عن اعلام الخلية

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