اعادة رفات 104 من ضحايا داعش في كوجو

2021/01/23 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء الاتحادية، عن موعد اعادة رفات 104 من ضحايا داعش بقرية كوجو.

وقال ضياء الساعدي مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء الاتحادي: انه بعد اخذ نماذج العظام لضحايا المقابر الجماعية التي تم فتحها من قبل الفريق الوطني العراقي للمقابر الجماعية، ستقام مراسيم رسمية يوم الاحد الاول من شباط، اعادة رفات 104 من ضحايا داعش بقرية كوجو.

وكان جورج فخري مدير اعلام فريق التحقيق التابع للامم المتحدة قد اعلن في تصريح سابق لـPUKmedia: ان فريق التحقيق التابع للامم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم حدد الاول من شباط المقبل، كموعد لدفن رفات ضحايا قرية كوجو، موضحا، ان مراسيم خاصة ستقام بالمناسبة.

من جانبها قالت احدى الايزيديات المشاركات في اجتماع فريق التحقيق لـPUKmedia: لقد قدمنا عدة مطالب خلال الاجتماع، اهمها ان يعمل الجميع وبشكل جدي لتعريف الجرائم ضد الايزيديين كجرائم ابادة جماعية، وتحرير جميع الاسرى في قبضة تنظيم داعش الارهابي ومعرفة مصير المفقودين منهم.

وبحسب معلومات حصل عليها PUKmedia: ان 103 من رفات ضحايا كوجو، تم رفعها بالتعرف على اصحابها

باجراء فحص DNA ، فيما عثرت الفرق الخاصة على اكثر من 80 مقبرة جماعية في شنكال ابان احتلالها من قبل ارهابيي داعش في آب 2014.

PUKmedia خاص

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