2021/01/23 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تقيم الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين الثلاثاء المقبل حلقة نقاشية بعنوان دور الموازنة بتطبيق مضامين ورقة الاصلاح البيضاء.وتهدف الحلقة التي تقام في مقر نقابة الصحفيين الى تسليط الضوء على الاصلاحات الاقتصادية المتضمنة بقانون موازنة عام ٢٠٢١ مع عرض تفصيلي لبنود الموازنة وبيان الايجابيات التي يمكن تحقيقها من خطوات الاصلاح وتقليل السلبيات على طبقات المجتمع وفق المحاور الآتية:_المحور الاول :موازنة عام ٢٠٢١ ما لها وما عليها.المحور الثاني :دور السياسة المالية والنقدية بتحديد سعر صرف الدينار العراقي واهم المكاسب المتحققة نتيجة تخفيض قيمة الدينار.المحور الثالث :الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيق التنمية الاقتصادية..وسيشارك في الحلقة ممثلون عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزارة المالية والبنك المركزي وهياة الاستثمار الوطنية ورابطة المصارف العراقية وهياة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي وعمداء كليات الادارة والاقتصاد بالاضافة الى خبراء اقتصاديين./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة مجلس الوزرء تقيم بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين الثلاثاء المقبل حلقة نقاشية بعنوان دور الموازنة بتطبيق مضامين ورقة الاصلاح البيضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة مجلس الوزرء تقيم بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين الثلاثاء المقبل حلقة نقاشية بعنوان دور الموازنة بتطبيق مضامين ورقة الاصلاح البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).