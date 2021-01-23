4 آبار جاهزة لإنتاج الغاز.. نائب يدعو لتبني خارطة تنقذ كهرباء العراق

2021/01/23 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم

السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، إلى تبني خارطة إنقاذ كهرباء

العراق، فيما أكد وجود أربعة آبار جاهزة

يمكن من خلالها إنتاج الغاز.

وقال الكروي، إن "العراق ي

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