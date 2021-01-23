عمليات بغداد تدعو

2021/01/23 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل اعلام محلية، وثيقة رسمية

صادرة عن قيادة عمليات بغداد، تفيد

بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر للقوات

الامنية وتكثيف اجراءتها لحماية

المناطق السكنية.

تأتي هذه الوثيقة بعد ورود معلومات

استخبارية ش

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