اعلان نتائج 3 واجبات نفذها مكافحة الإرهاب ضمن عمليات ’’ثأر الشهداء’’

2021/01/23 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى، اليوم السبت،

نتائج ثلاث واجبات نفذها جهاز مكافحة

الإرهاب ضمن عمليات "ثأر الشهداء".

وذكر اللواء رسول في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، "يواصل

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