الخارجية: سنطالب الادارة الامريكية ببحث الموضوعات الامنية الخاصة بتواجد قواتها في العراق

2021/01/23 | 15:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، سنطلب أيضاً بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية الخاصة بتواجد القوات الأمريكية في العراق".

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