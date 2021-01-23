2021/01/23 | 15:44 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، سنطلب أيضاً بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية الخاصة بتواجد القوات الأمريكية في العراق".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: سنطالب الادارة الامريكية ببحث الموضوعات الامنية الخاصة بتواجد قواتها في العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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