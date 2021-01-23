2021/01/23 | 15:47 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب الدولي اسامة رشيد ينضم لصفوف رابع الدوري التركي نادي غازي عنتاب قادماً من سانتا كلارا البرتغالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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