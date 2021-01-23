البرلمان يضيف فقرة اعادة منتسبي الدفاع والداخلية الى جدول اعماله

2021/01/23 | 15:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت رئاسة مجلس النواب، السبت، عن جدول جديد لأعمال جلسة البرلمان التي من المقرر أن تعقد اليوم، ليضم سبع فقرات بدلا عن الجدول السابق الذي كان يضم خمس فقرات فقط.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الرئاسة، اليوم (23 كانون الثاني 2021)، فإن "البرلمان سيعقد جلسته رقم 36 اليوم، وأولى الفقرات ستكون التصويت على قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001".

وقد وأدرج مجلس النواب فقرتين جديدتين ضمن جدول الأعمال، أولها التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969، وثانيها، القراءة الثانية لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة".

كما سيقرأ البرلمان اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، إضافة إلى استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، فضلا عن المناقشات العامة.

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