اعتقال مجموعة تستغل الارامل والمطلقات في النجف

2021/01/23 | 15:48 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت الشرطة المجتمعية، السبت (23 كانون الثاني 2021)، تمكن مفارزها من القبض على بعناصر مؤسسات وصفتها بـ "الوهمية" وتستغل الأرامل والمطلقات في محافظة النجف.

وذكرت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (23 كانون الثاني 2021)، أن "مفارز قسم الشرطة المجتمعية التابعة الى دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة في محافظة النجف، تمكنت من إيقاف عملية نصب واحتيال نفذها أشخاص يعملون في مؤسسات وهمية متخذين من مساعدة النساء الأرامل والمطلقات هدفا لاستغلالهن في أمور غير أخلاقية".

وأضاف، أن "العملية جاءت على إثر مناشدة قدمت من إحدى المواطنات، والتي حضرت الى مقر شعبة الشرطة المجتمعية في المحافظة تطلب التدخل لمساعدتها".

وأوضح، انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية بحق المتهمين بعدما تم نصب كمين لهم ومواجهتهم بالأدلة، التي لم يجدوا حيالها إلا الاعتراف بجرائمهم".

وتابع، ان "المواطنة قدمت الشكر والتقدير للشرطة المجتمعية لسرعة الاستجابة وتقديم المساعدة والدعم المعنوي لهذه الشريحة في المجتمع".

ا.ح

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