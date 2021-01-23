توجيه جديد من المرور بشأن الدراجات النارية

2021/01/23 | 15:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجهت مديرية المرور العامة، بحجز الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات وغير القانونية.

وقالت المديرية في بيان، إن “مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل، وجه مفارز المرور بحجز الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات وغير القانونية”.

وأضافت، أن “المفارز باشرت بحجز الدراجات النارية داخل مقرات القواطع التابعة إلى مديرية المرور العامة”.

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