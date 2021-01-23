شرطة النجف تحسم جدل الكشف عن “ملهى ليلي” تحت الأرض في مقبرة وادي السلام

2021/01/23 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مديرية شرطة محافظة النجف، الانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العثور على ملهى ليلي في مقبرة وادي السلام.

وأصدرت المديرية في هذا الصدد بيانا توضيحيا قالت فيه، إن الانباء التي تناقلتهابعض مواقع التوصل الاجتماعي، والتي تفيد بالعثور على ملهى ليلى تحت الأرض في مقبرة وادي السلام غير صحيحة، داعية المواطنين إلى عدم تناقل الإشاعات، مؤكدة في ذات الوقت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء للمحافظة.

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