عراقجي: لا اتفاق جديد ولا مفاوضات حول الاتفاق النووي

2021/01/23 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، موقفا متشددا إزاء تفاوض بلاده مع الدول الست الكبرى بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية تصريحات جاءت ضمن مقابلة أجرتها صحيفة لاربوبليكا الإيطالية مع عراقجي، أكد فيها أنه لن يكون هناك اتفاق نووي ولا اتفاق جديد ولا مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع الدول الست الكبرى في العام ألفين وخمسة عشر، مضيفا ان بلاده متمسكة بمطلبها المتمثل في رفع العقوبات الأميركية، وأنها لا تجد بديلا آخر لذلك على حد تعبيره، ودون ان يكون لها موقف خاص تجاه انتقال السلطة بين إدارتي ترمب وبايدن.

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